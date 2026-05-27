Coca Delivery all’Aquila blitz antidroga | venticinque misure e rete smantellata dai carabinieri
Un blitz dei carabinieri all’Aquila ha portato all’emissione di 25 misure cautelari, smantellando una rete di spaccio collegata all’Albania. L’indagine della Dda ha ricostruito l’esistenza di tre gruppi organizzati e ha accertato la vendita di oltre 3.000 dosi di droga nel territorio dal 2022 a oggi. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha portato al sequestro di sostanze e materiale utile alle indagini.
L'Aquila - L’indagine della Dda ricostruisce tre gruppi collegati all’Albania, un sistema di spaccio organizzato e oltre tremila dosi cedute nel territorio aquilano dal 2022 ad oggi. Un presunto sistema di spaccio strutturato, capace di rifornire L’Aquila e diversi comuni limitrofi attraverso una rete organizzata secondo modalità definite dagli investigatori simili a un servizio “a domicilio”. È il quadro emerso dall’operazione “Coca Delivery”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila ed eseguita dai carabinieri, che ha portato all’applicazione di 25 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta che conta complessivamente 40 indagati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Coca Delivery allAquila, tre reti criminali sgominate dai CC
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