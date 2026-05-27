Coca Delivery all’Aquila blitz antidroga | venticinque misure e rete smantellata dai carabinieri

Notizia in breve

Un blitz dei carabinieri all’Aquila ha portato all’emissione di 25 misure cautelari, smantellando una rete di spaccio collegata all’Albania. L’indagine della Dda ha ricostruito l’esistenza di tre gruppi organizzati e ha accertato la vendita di oltre 3.000 dosi di droga nel territorio dal 2022 a oggi. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha portato al sequestro di sostanze e materiale utile alle indagini.