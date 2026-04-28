Blitz antidroga nel Nolano 23 arresti | smantellata rete legata al clan Russo

Nella zona del Nolano, la polizia ha portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di 23 persone coinvolte in un traffico di droga legato al clan Russo. L’azione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L’indagine ha ricostruito i dettagli di un sistema di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti.

Ventitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di soggetti ritenuti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Maxi operazione antidroga nel Ragusano: dieci arresti e rete criminale smantellataABBONATI A DAYITALIANEWS Un’importante operazione della polizia ha colpito il traffico di stupefacenti nel Sud-Est siciliano: dieci persone sono... Dubai, smantellata rete terroristica legata all'Iran: 27 arrestiGli Emirati Arabi Uniti hanno annunciati lo smantellamento di una cellula "terroristica" legata all'Iran. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Blitz Antimafia nel Nolano: 23 arresti per traffico di droga e armi, smantellato il clan Russo. Blitz antidroga all'alba, 21 misure cautelariFIRENZE: La polizia ha smantellato un'associazione a delinquere dedita al traffico di hashish e cocaina importate da Spagna e Marocco. Come operava la banda ... toscanamedianews.it Operazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelariIn corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta dando esecuzione a un'ordinanza a m ... ansa.it Como, blitz antidroga nei boschi di Turate: arrestati due pusher dopo fuga e aggressione agli agenti Operazione antidroga a Turate: due arresti nei boschi dopo inseguimento e aggressioni agli agenti della Polizia di Stato. #notizie #news #cronaca #politica - facebook.com facebook