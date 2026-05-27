Cni a viceministro Sisto da ingegneri proposte tecniche su prevenzione e sicurezza sul lavoro

Gli ingegneri hanno consegnato al viceministro le proposte tecniche sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. La consegna include un documento con l’articolato e una relazione di accompagnamento. La commissione di studio, istituita con decreto, si è occupata di analizzare le misure da adottare per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Adnkronos) – E' stata consegnata al ministro Carlo Nordio la proposta di articolato e la relazione di accompagnamento della 'Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro', istituita con D.M. 27 marzo 2024, presieduta dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha provveduto ad elaborare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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