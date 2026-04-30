La Terza Commissione Lavoro della Liguria ha annunciato l'inizio delle audizioni, previste per giovedì, riguardanti una proposta presentata da un consigliere regionale. La discussione si concentra su temi legati alla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle strategie di prevenzione e all’uso di tecnologie innovative. La proposta mira a rafforzare le misure di tutela per i lavoratori nella regione.

? Cosa sapere La Terza Commissione Lavoro Liguria avvia giovedì le audizioni sulla proposta di Jan Casella.. Il progetto introduce droni e intelligenza artificiale per prevenire infortuni e malattie professionali.. Giovedì prossimo, nel cuore delle istituzioni regionali della Liguria, partirà il ciclo di audizioni convocato dalla Terza Commissione Lavoro per esaminare la proposta di legge sulla sicurezza sul lavoro presentata da Jan Casella, vicepresidente della Commissione e consigliere regionale di AVS. Il percorso legislativo che si appresta ad aprirsi mira a trasformare radicalmente il modo in cui la tutela della salute viene gestita nei luoghi di produzione, passando da un approccio reattivo a uno preventivo e tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: la Liguria punta su prevenzione e tecnologia

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