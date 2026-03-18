Cesena | sicurezza sul lavoro nuove regole e prevenzione

A partire da giovedì 19 marzo, le aule di Cesena Fiera ospiteranno un evento dedicato alla sicurezza sul lavoro, con la partecipazione di imprenditori e rappresentanti istituzionali. L’incontro si concentrerà sulla spiegazione delle nuove regole e sugli strumenti di prevenzione, offrendo un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte. L’appuntamento si configura come un momento importante per il settore produttivo locale.

Già da giovedì 19 marzo, le aule di Cesena Fiera accoglieranno un appuntamento cruciale per il tessuto produttivo locale, dove imprenditori e istituzioni si incontreranno per chiarire gli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro. L’evento, fissato alle ore 15 con registrazione dalle 14:30 in Via Dismano 3845, mira a trasformare la prevenzione in una pratica concreta piuttosto che in un mero adempimento burocratico. Non si tratta di una semplice riunione tecnica, ma di un momento di allineamento tra il mondo delle imprese del terziario e gli enti di controllo, con l’obiettivo di ridurre i rischi reali che minacciano la salute dei lavoratori emiliani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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