Cna Editoria | Pluralismo e micro editoria patrimonio da difendere Servono regole e sostegni adeguati
La Cna Editoria ha sottolineato l'importanza di preservare il pluralismo e la micro editoria, evidenziando la necessità di regole e sostegni adeguati. Durante un evento a Roma, è stato richiesto un ripensamento del modello strutturale del settore, senza distinzione di dimensione tra le realtà editoriali. La discussione si è concentrata sulla tutela di un patrimonio che include anche piccole e micro realtà, fondamentali per la diversità culturale.
ROMA – “Né piccole, né medie, né grandi. Ripensare il modello strutturale dell’editoria” è il titolo della tavola rotonda promossa da Cna Editoria nell’ambito del Salone del Libro per evidenziare il ruolo strategico della micro editoria italiana, tra difficoltà strutturali, trasformazioni del mercato e necessità di politiche pubbliche più efficaci. L’editoria indipendente è settore sotto pressione. Nel 2024 in Italia sono stati pubblicati quasi 86mila titoli a stampa e oltre 37mila ebook, per un catalogo complessivo superiore a 1,5 milioni di titoli disponibili. Ma soltanto il 4% supera le 2mila copie vendute, soglia necessaria nella maggior parte dei casi per coprire i costi di produzione e distribuzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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