Cna Editoria | Pluralismo e micro editoria patrimonio da difendere Servono regole e sostegni adeguati

Notizia in breve

La Cna Editoria ha sottolineato l'importanza di preservare il pluralismo e la micro editoria, evidenziando la necessità di regole e sostegni adeguati. Durante un evento a Roma, è stato richiesto un ripensamento del modello strutturale del settore, senza distinzione di dimensione tra le realtà editoriali. La discussione si è concentrata sulla tutela di un patrimonio che include anche piccole e micro realtà, fondamentali per la diversità culturale.