Contributi all' editoria bando regionale da 3 milioni per tv radio e giornali siciliani

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 3 milioni di euro destinati al settore dell’editoria locale, includendo anche testate di recente fondazione con meno di tre anni di attività. La somma sarà gestita da Irfis FinSicilia e mira a sostenere tv, radio e giornali presenti nell’isola. L’obiettivo è fornire contributi alle aziende del settore che operano in Sicilia.

Tre milioni per l'editoria siciliana, anche per le testate emergenti con meno di 3 anni di vita. La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso, con una disponibilità economica di 3 milioni di euro, che sarà gestito da Irfis FinSicilia. L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi alle imprese e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euroLa Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa. Bando regionale da 6,7 milioni per sostenere le impreseLa Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro di fondi europei per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trattori più sicuri, arrivano i contributi: fino all’80% per adeguare i mezzi agricoli; Cuneo, nuovo ospedale: il bando per la progettazione slitta di tre settimane; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti. Sicilia, via libera al nuovo bando Editoria: 3 milioni per giornali, radio e tvLa Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo bando Interventi in favore dell’Editoria – Nuova iniziativa 2026, che prevede contributi a fondo perduto da 3 milioni di euro, destinati alle imprese e al ... blogsicilia.it Seif e il contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornaliLa Società Editoriale Il Fatto comunica che nel dicembre scorso, in presenza del decreto che prevede un contributo straordinario all'editoria per la stampa ... ilfattoquotidiano.it I CONTI DOPO LE OLIMPIADI INVERNALI / Il Cio respinge la richiesta di contributi per il deficit di Fondazione Milano-Cortina: «Abbiamo garantito un sostegno senza precedenti, visto che questi Giochi sono stati i primi diffusi sul territorio» facebook "Non si tratta di una scelta facile e comporterà il dover lasciare andare persone che hanno fornito contributi significativi a Meta durante la loro permanenza qui", ha scritto la chief people officer Janelle Gale. x.com