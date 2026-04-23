L' allarme della Cna | Grande distribuzione senza regole in Abruzzo serve tutela per le micro imprese

La Cna Abruzzo ha espresso preoccupazione riguardo alla crescita della Grande distribuzione organizzata nella regione, sottolineando che la mancanza di regole chiare potrebbe mettere a rischio molte piccole e micro imprese locali. Il presidente dell’associazione ha evidenziato come questa situazione possa portare alla scomparsa di numerosi negozi tradizionali, mentre si continua a osservare un’espansione del settore senza un quadro normativo definito.

Preoccupazione da parte della Cna Abruzzo, con il presidente Bernardo Sofia, per la pianificazione della Grande distribuzione organizzata (Gdo) in Abruzzo, con il rischio di non avere regole certe che possano danneggiare e far sparire tantissime piccole e micro imprese commerciali sul tessuto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese della provincia"L'allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA arriva fino al territorio salernitano. Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese”Tempo di lettura: 3 minutiIl grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'allarme di Cna Padova-Rovigo: la crisi internazionale sta mettendo in ginocchio le imprese; L'allarme di Cna: la guerra costa alle imprese padovane 3 milioni di euro alla settimana; Lavoro e accoglienza a Treviso: l'allarme di Cna contro l'emergenza abitativa dei lavoratori stranieri; Caro carburante, CNA Umbria lancia l’allarme: a rischio 300 imprese del trasporto persone. L'allarme di Cna Padova-Rovigo: la crisi internazionale sta mettendo in ginocchio le impreseLa causa sono gli alti costi delle materie prime energetiche. Le richieste: interventi che rendano facile l'accesso alla liquidità e una moratoria sui prestiti ... rainews.it L'allarme della Cna: Grande distribuzione senza regole in Abruzzo, serve tutela per le micro impreseLo ha fatto sapere il presidente regionale della Confederazione artigiana, Bernardo Sofia che chiede regole e un Piano regionale del commercio al fine di evitare la cancellazione di centinaia di picco ... ilpescara.it Sportello Legale CNA – Mercoledì 22 Aprile Torna domani il servizio di sportello legale promosso da CNA Fermo, rivolto a imprese e privati che necessitano di supporto su questioni legali. Sede CNA Porto Sant'Elpidio 22 aprile 2026 | 15:00 – 18:00 U - facebook.com facebook