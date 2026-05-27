Carlo Zini ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Cmb. In un messaggio, ha affermato di lasciare il ruolo con soddisfazione, sottolineando che la banca continuerà a prosperare sotto la guida di Davoli. Zini ha ringraziato per il supporto ricevuto nel corso degli anni e ha riconosciuto il successo raggiunto, evidenziando le manifestazioni di affetto e stima ricevute.

"Uscire di scena è un’arte e dopo un periodo così lungo non è cosa semplice, ma meglio di come sta andando non avrei potuto sperare: grandi risultati per Cmb, che resta in ottime mani, e diffuse manifestazioni di affetto e stima nei miei confronti". Con queste parole Carlo Zini saluta la presidenza della Cmb di Carpi, chiudendo un ciclo durato trentadue anni. Non è un addio, ma il culmine di una transizione pianificata da tempo. Il testimone passa all’ingegner Roberto Davoli, già vicepresidente e Direttore generale: un avvicendamento che segna per la storica cooperativa il passaggio tra due epoche. Sotto la guida di Zini, Cmb ha vissuto una metamorfosi radicale: da solida realtà del distretto emiliano a colosso nazionale, capace di superare il miliardo di euro di fatturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cmb, Carlo Zini lascia la presidenza: "Con Davoli sarà in ottime mani"

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