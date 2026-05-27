Cmb Carlo Zini lascia la presidenza | Con Davoli sarà in ottime mani
Carlo Zini ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Cmb. In un messaggio, ha affermato di lasciare il ruolo con soddisfazione, sottolineando che la banca continuerà a prosperare sotto la guida di Davoli. Zini ha ringraziato per il supporto ricevuto nel corso degli anni e ha riconosciuto il successo raggiunto, evidenziando le manifestazioni di affetto e stima ricevute.
"Uscire di scena è un’arte e dopo un periodo così lungo non è cosa semplice, ma meglio di come sta andando non avrei potuto sperare: grandi risultati per Cmb, che resta in ottime mani, e diffuse manifestazioni di affetto e stima nei miei confronti". Con queste parole Carlo Zini saluta la presidenza della Cmb di Carpi, chiudendo un ciclo durato trentadue anni. Non è un addio, ma il culmine di una transizione pianificata da tempo. Il testimone passa all’ingegner Roberto Davoli, già vicepresidente e Direttore generale: un avvicendamento che segna per la storica cooperativa il passaggio tra due epoche. Sotto la guida di Zini, Cmb ha vissuto una metamorfosi radicale: da solida realtà del distretto emiliano a colosso nazionale, capace di superare il miliardo di euro di fatturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Confindustria Avellino, D’Agostino (FI): “Con Petitto associazione in ottime mani”Il nuovo presidente di Confindustria Avellino è stato annunciato ufficialmente, segnando un passaggio importante per il settore industriale locale.
Addio ad Alberto Davoli di Radio Monte Carlo: aveva solo 60 anni, la malattia l’ha portato viaGiovedì 30 aprile 2026 si è spento Alberto Davoli, conduttore di Radio Monte Carlo, all’età di 60 anni.
Argomenti più discussi: Cmb, Carlo Zini lascia la presidenza: Con Davoli sarà in ottime mani; Ora è ufficiale. Cambio della Guardia in Cmb: Carlo Zini lascia dopo 32 anni, gli subentra il vice Roberto Davoli; Cambio al vertice in CMB: Zini lascia la presidenza, Davoli nominato alla guida; Assemblea Cmb sul consuntivo 2025: Carlo Zini si congeda dalla presidenza dall'alto di oltre un miliardo di ricavi.
Cmb, Carlo Zini lascia la presidenza: Con Davoli sarà in ottime maniUscire di scena è un’arte e dopo un periodo così lungo non è cosa semplice, ma meglio di come sta andando non avrei potuto sperare: grandi risultati per Cmb, che resta in ottime mani, e diffuse manif ... ilrestodelcarlino.it
L’Assemblea dei Soci si è tenuta questa mattina, venerdì 22 maggio, presso la sede centrale di CMB, alla presenza del Presidente di Unipol Carlo Cimbri, del Segretario Generale della Fillea CGIL Antonio Di Franco e del Presidente di Legacoop Simone Gam facebook