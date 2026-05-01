Il nuovo presidente di Confindustria Avellino è stato annunciato ufficialmente, segnando un passaggio importante per il settore industriale locale. La nomina è stata accolta positivamente da alcuni rappresentanti politici, che hanno espresso fiducia nella scelta. La nomina di Angelo Petitto rappresenta ora un punto di riferimento per le imprese associate, mentre si attende l’inizio delle attività con il nuovo incarico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema produttivo e per l’intera comunità irpina. In una fase che chiede alle imprese coraggio, visione e capacità di fare rete, il rinnovo dei vertici associativi rappresenta un segnale forte di continuità e di apertura al futuro. In questi ultimi anni, il Presidente uscente, Emilio De Vizia, ora a capo di Confindustria Campania, ha assicurato un impegno generoso guidando l’Associazione irpina con competenza e determinazione. E lascia a Petitto un’eredità preziosa: una realtà più coesa, più attiva, attenta alle piccole e medie imprese e capace di dialogare con le istituzioni in maniera proficua.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confindustria Avellino, D’Agostino (FI): “Con Petitto associazione in ottime mani”

Notizie correlate

Confindustria Avellino, D'Agostino elogia il cambio al vertice: “Petitto in ottime mani, riconoscenza a De Vizia”Avellino, 1 mag - “La designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema...

Amministrative, Petitto: “Unità su Nargi e rapporti solidi con D’Agostino”Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni amministrative del capoluogo, il centrodestra prova a serrare le fila e accelerare sulla...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Sud in corsa, Avellino ancora in attesa del treno della svolta; Salini: Le infrastrutture sono la chiave per rilanciare occupazione e crescita del Sud.

Confindustria Avellino, D’Agostino (FI): Con Petitto in ottime mani, grazie a De Vizia per averla fatta crescereLa designazione di Angelo Petitto alla presidenza di Confindustria Avellino segna un momento significativo per il nostro sistema produttivo e per l’intera comunità irpina. In una fase che chiede alle ... irpinianews.it

Cisal, Picone: con Petitto alla guida di Confindustria auspichiamo confronto su futuro realtà produttiveNel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, auspichiamo che il suo mandato si caratterizzi per il confronto e il dialogo con le parti social ... irpinianews.it

Confindustria Avellino, al via l'era Petitto con Orsini e Manfredi - facebook.com facebook