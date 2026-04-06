L'ex presidente ha invitato il movimento Maga a non partecipare ai concerti di Bruce Springsteen, nel tentativo di influenzare le attività dell'artista. La decisione si inserisce in un confronto pubblico tra Trump e il musicista statunitense, con l’obiettivo di ottenere un impatto sulla sua carriera. La richiesta è stata condivisa attraverso i canali social dell’ex presidente, senza altre dichiarazioni ufficiali o commenti successivi.

Continua il braccio di ferro tra Donald Trump e Bruce Springsteen: l’ultima mossa è del tycoon volta a mettere i bastoni tra le ruote al Boss. Da Minneapolis lo scorso 31 marzo è partito il Land Of Hope And Dreams Tour, definito dallo stesso artista “il più politico di sempre”, un viaggio ispirato dalla furia persistente del musicista nei confronti del regime di Trump ed, in particolare, dall’uccisione di due cittadini del capoluogo del Minnesota, Renee Good ed Alex Pretti, da parte di agenti dell’ ICE all’inizio di quest’anno. Al fianco dell’artista c’è Tom Morello: il nuovo brano Streets Of Minneapolis, brano di protesta nei confronti di Trump e dell’ ICE sta assumendo un ruolo sempre più importante durante i concerti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump invita il movimento Maga a boicottare i concerti di Springsteen

Trump attacca Bruce Springsteen: “Sembra una prugna secca, boicottate i suoi concerti!”La guerra verbale tra Donald Trump e Bruce Springsteen ha raggiunto un nuovo livello di durezza.

Trump contro Springsteen: «Prugna secca: non andate ai suoi concerti». Il discorso del cantante che lo ha fatto imbestialire – Il videoNuova raffica di insulti non proprio nuovissimi da parte di Donald Trump contro Bruce Springsteen, che ha attaccato il presidente americano durante...

PROTESTA TRUMP | Bruce Springsteen canta contra la violencia policial: Llevaron terror a las calles

Temi più discussi: Polemica per l'incontro tra Conte e l'inviato di Trump in Italia, il leader M5s: Nessuna segretezza; La Lega come Orban e Trump: 'Anarchici e antifa sono terroristi'; Trump invita giornalista a uscire dopo domanda su jet donato dal Qatar: È un pessimo cronista - Il video; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: MONTARULI (FDL): CONTE ASSENTE E PURE SORDO. ELUDE DOMANDE BIGNAMI SU TRUMP E PRO PAL. IL SUO È SOLITO TRASFORMISMO DA SEGRETE STANZE.

Trump invita il movimento MAGA a boicottare i concerti di SpringsteenContinua il braccio di ferro tra Donald Trump e Bruce Springsteen: l’ultima mossa è ... msn.com

Trump all’attacco (ancora una volta) di Bruce Springsteen: Un perdente, sembra una prugna seccaE invita il popolo Maga a boicottare i suoi costosi concerti. Springsteen è stato a Minneapolis durante le proteste 'No Kings' nei giorni scorsi e ha criticato duramente il presidente. msn.com

Lo scenario internazionale, il blocco di Hormuz e le parole di Trump mettono di nuovo sotto pressione i mercati finanziari: le borse peggiorano e i prezzi dell’energia s’impennano. Aumenta il rischio di recessione per l’Europa e Bruxelles invita gli Stati membri facebook

./. Continuando a elencare i successi militari in #Iran, Donald Trump invita gli altri "Paesi che hanno bisogno di petrolio a riprendersi lo Stretto di Hormuz". O altrimenti di "comprarlo dagli USA". In un discorso di 18'30" senza novità o annunci particolari. @RSIo x.com