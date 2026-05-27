Cloris – Storia di un seme ostinato | torna il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo

Notizia in breve

Il 3 giugno 2026 alle 20:30 si terrà la seconda edizione di “Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo”. L’evento si svolgerà nell’Orto Botanico, con ingresso gratuito allo spettacolo e un costo di 3 euro per l’accesso all’Orto. La rappresentazione è prevista nella cornice dell’area botanica e sarà accessibile a tutti gli spettatori.