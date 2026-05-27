Cloris – Storia di un seme ostinato | torna il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo
Il 3 giugno 2026 alle 20:30 si terrà la seconda edizione di “Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo”. L’evento si svolgerà nell’Orto Botanico, con ingresso gratuito allo spettacolo e un costo di 3 euro per l’accesso all’Orto. La rappresentazione è prevista nella cornice dell’area botanica e sarà accessibile a tutti gli spettatori.
“Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo” torna con la sua seconda edizione e sarà protagonista mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 20:30 (ingresso agli spettacoli è gratuito, ingresso all’Orto Botanico 3 euro) nella straordinaria cornice dell’Orto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Al via all’Orto Botanico dell’Università di Palermo “Celibi. Storia di una migrazione botanica” dell’artista Donata Lazzarini
Le fiabe incantevoli prendono vita all’Orto Botanico di Napoli: da Pinocchio al Pifferaio Magico.All’Orto Botanico di Napoli sono in corso le iniziative dedicate alle fiabe di Primavera 2026, con spettacoli e allestimenti ispirati a personaggi...
Argomenti più discussi: La sobrietà, solo su Prime video; La parodia horror del 1974 più geniale di sempre avrà una serie prequel (con Zach Galifianakis protagonista); Very Young Frankenstein: FX ordina la comedy ispirata al film cult di Mel Brooks; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 26 maggio 2026.
Very Young Frankenstein fonde l'ispirazione del film amatissimo dai fan con lo spirito inventivo e irriverente che ha caratterizzato le commedie di FX nel corso degli anni, dando vita a una rivisitazione completamente originale della storia classica. Nelle mani facebook
Ora Yayoi Kusama, che ha 97 anni (nata nel 1929), continua a creare arte (qui è mostrato un pezzo del 2023); nel 1955 era corrispondente con Georgia O'Keeffe (1887-1986) reddit