Cloris – Storia di un seme ostinato | torna il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno 2026 alle 20:30 si terrà la seconda edizione di “Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo”. L’evento si svolgerà nell’Orto Botanico, con ingresso gratuito allo spettacolo e un costo di 3 euro per l’accesso all’Orto. La rappresentazione è prevista nella cornice dell’area botanica e sarà accessibile a tutti gli spettatori.

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“Cloris – Storia di un seme ostinato. Il viaggio di Pinocchio nell’Orto Botanico di Palermo” torna con la sua seconda edizione e sarà protagonista mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 20:30 (ingresso agli spettacoli è gratuito, ingresso all’Orto Botanico 3 euro) nella straordinaria cornice dell’Orto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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