Le fiabe incantevoli prendono vita all’Orto Botanico di Napoli | da Pinocchio al Pifferaio Magico

All’Orto Botanico di Napoli sono in corso le iniziative dedicate alle fiabe di Primavera 2026, con spettacoli e allestimenti ispirati a personaggi come Pinocchio e il Pifferaio Magico. L’evento coinvolge artisti e performer che portano in scena rappresentazioni dal vivo, attirando un pubblico di famiglie e appassionati di fiabe. L’area verde si trasforma in un luogo di magia e narrazione, offrendo un'esperienza immersiva per tutti i visitatori.

"> Fiabe di Primavera 2026: Ritorna la Magia all’Orto Botanico di Napoli. Dal 14 marzo al 31 maggio 2026, l’Orto Botanico di Napoli si trasformerà nel palcoscenico incantato di “Fiabe di Primavera”, una rassegna di spettacoli dedicata alle storie più amate dai bambini. Questo straordinario evento si svolge in uno dei giardini più suggestivi di Napoli, offrendo a famiglie e appassionati di teatro un’esperienza unica immersa nella natura e nella fantasia. Un’Eccellente Rassegna Teatrale per Bambini. Organizzata dall’associazione I Teatrini, che si impegna da anni nella promozione del teatro per l’infanzia, “Fiabe di Primavera” celebra l’amore per la narrazione e la creatività. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Le fiabe incantevoli prendono vita all’Orto Botanico di Napoli: da Pinocchio al Pifferaio Magico. Articoli correlati Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni... Tutto quello che riguarda Orto Botanico di Fiabe di primavera torna all'Orto Botanico di NapoliDai Grimm a Fedro, da La Fontaine a Esopo e poi il cosiddetto Ciclo bretone con i racconti di Artù e Merlino. Torna, all'Orto Botanico di Napoli da sabato 22 marzo, la 29ma edizione delle Fiabe di ... ilmattino.it Orto botanico di Napoli, 30 anni di fiabe: torna la rassegnaNapoli. 30esima edizione a Napoli per le Fiabe all’Orto Botanico, rassegna green tra teatro e natura che avvia, dal prossimo sabato 20 settembre, il suo nuovo ciclo autunnale. In scena quattro ... napoli.repubblica.it