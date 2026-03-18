Al via all’Orto Botanico dell’Università di Palermo la mostra “Celibi. Storia di una migrazione botanica” dell’artista Donata Lazzarini, curata da Maria Rosa Sossai. L’esposizione presenta una serie di opere che esplorano il tema della migrazione delle piante, con un focus sulla varietà e sulla diversità botanica. L’evento rimarrà aperto al pubblico fino a una data da definirsi.

PALERMO – Al via “Celibi. Storia di una migrazione botanica, dell’artista Donata Lazzarini”, a cura di Maria Rosa Sossai. Il progetto analizza le conseguenze del depauperamento della biodiversità attraverso i linguaggi dell’arte, dell’educazione, della ricerca scientifica con giornate di approfondimento – che consisteranno in una visita guidata con studenti e pubblico, un laboratorio, un seminario, un convegno internazionale – e una mostra dal titolo “Il giorno in cui Woodii si svegliò femmina”, che sarà inaugurata l’8 maggio alle ore 17 nell’OrtoBotanico dell’Università degli Studi di Palermo. Sostenuto dall’avviso pubblico PAC2025 – Piano... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Al via all’Orto Botanico dell’Università di Palermo “Celibi. Storia di una migrazione botanica” dell’artista Donata Lazzarini

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