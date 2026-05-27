Climber precipita su una via multipitch a Summonte

Nel primo pomeriggio di oggi, un’ascensionista è caduta durante un’uscita su una via multipitch nella falesia di Summonte. Il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è intervenuto sul posto per recuperare la persona coinvolta nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della climber né sulle cause della caduta. La zona rimane sotto osservazione mentre si attende un aggiornamento sulle operazioni di soccorso.

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è stato attivato per un incidente che ha coinvolto una climber impegnata su una via multipitch nella falesia di Summonte (Av).La dinamica della caduta in falesiaLa donna, che stava scalando insieme a un compagno di cordata, è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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