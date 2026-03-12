Il Gruppo Consiliare Summonte Unita | Quattro anni di silenzio su una struttura pericolante

Il Gruppo Consiliare Summonte Unita ha denunciato un lungo silenzio di quattro anni riguardo a una struttura pericolante nel municipio. L’11 marzo 2026, il Consiglio Comunale ha reso noto che la precedente amministrazione era a conoscenza delle cattive condizioni dell’edificio fin dal 2022. La scoperta è stata confermata attraverso documenti ufficiali che attestano la consapevolezza dei danni strutturali.

Municipio a rischio. Così il gruppo consiliare: "Queste le verità taciute dall'amministrazione" L'11 marzo 2026 il Consiglio Comunale ha fatto emergere una verità documentata e inconfutabile: la precedente amministrazione era a conoscenza dal 2022 delle gravissime condizioni strutturali del Municipio. Anni di silenzio. Anni di omissioni. Anni in cui i cittadini di Summonte sono stati esposti a un pericolo che qualcuno aveva scelto deliberatamente di ignorare. Nel Consiglio Comunale dell'11 marzo 2026, il Sindaco Ivo Capone ha presentato la valutazione della sicurezza strutturale del Municipio, redatta nel febbraio 2026 da un tecnico abilitato incaricato dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

