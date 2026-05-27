La Pecch ha richiesto all’Organizzazione mondiale della sanità di dichiarare l’emergenza sanitaria per il caldo in Italia, che registra il maggior numero di decessi in Europa a causa delle alte temperature. La richiesta si basa sui rischi connessi alle ondate di calore e all’impatto sulla salute pubblica. Sono stati sollevati anche interrogativi sull’effetto dei sussidi ai combustibili fossili, che contribuiscono all’inquinamento e al riscaldamento globale.

? Domande chiave Perché l'Italia è il primo paese europeo per morti da caldo?. Come influiscono i sussidi ai combustibili fossili sulla nostra salute?. Quanto costano le sanzioni europee per la gestione dei rifiuti italiani?. Chi deve decidere il riorientamento dei miliardi dai fossili alla sanità?.? In Breve Italia prima in Europa per morti da caldo con 19.038 decessi nell'estate 2024.. Sanzioni ambientali italiane hanno raggiunto 888 milioni di euro entro fine 2024.. Sussidi ai combustibili fossili in Italia hanno toccato 48,3 miliardi di euro nel 2024.. Katrin Jakobsdottir e Andrew Haines guidano la commissione scientifica della Pecch..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima, la Pecch chiede all’OMS l’emergenza sanitaria: l’Italia è in cima

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