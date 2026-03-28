Le opposizioni nella Valbisagno si sono espresse con fermezza riguardo al progetto della funivia presentato recentemente dalla sindaca e da un professore del Politecnico di Milano. Secondo le voci critiche, l'idea della cabinovia sarebbe irrealizzabile e troppo decisa dall’alto, senza coinvolgimento diretto delle comunità locali. La discussione si concentra sulla fattibilità e sulla modalità di presentazione dell’iniziativa.

I consiglieri di Vince Liguria e della Lega criticano il progetto presentato dalla giunta Salis: 50 piloni fino a 40 metri, costi elevati e assenza di condivisione con i cittadini Il progetto della funivia in Valbisagno, presentato dalla sindaca Silvia Salis e dal professore del Politecnico di Milano Pierluigi Coppola, suscita perplessità e critiche da parte delle opposizioni. Secondo i consiglieri regionali e comunali l’opera risulterebbe irrealizzabile, costosa e priva di condivisione con i cittadini. “Il progetto presentato oggi durante l’ennesima conferenza stampa non è condiviso dai cittadini e risulta irrealizzabile”, ha dichiarato il consigliere regionale di Vince Liguria e coordinatore di Vince Genova, oltre che presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Valbisagno, opposizione compatta: "Cabinovia irrealizzabile e calata dall’alto"

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