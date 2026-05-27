Clamoroso Inter | Mossi passi concreti per Bremer
L'Inter ha avviato trattative per la cessione del difensore brasiliano, il cui contratto include una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Secondo fonti vicine al club, ci sono passi concreti verso una possibile uscita, anche se il calciatore non è considerato incedibile. La società sta lavorando per trovare una soluzione che possa portare a una vendita.
L’Inter vorrebbe piazzare un grande colpo in difesa. Un nome importante, vedi il sondaggio per Rudiger che però si appresta a rinnovare col Real Madrid. A proposito di nomi importanti, ecco rispuntare quello di Gleison Bremer, che la Juve soffiò proprio ai nerazzurri nell’estate 2022 investendo circa 50 milioni di euro bonus inclusi. Di recente Bremer ha manifestato del malcontento, evidenziando il fatto di essere stufo di continuare a giocare senza la possibilità di vincere alcun trofeo. Per i bianconeri non è incedibile, non lo è di fatto nessuno vista la mancata qualificazione in Champions e i problemi con l’UEFA in tema di Fair Play Finanziario, anche se appare decisamente difficile una sua partenza destinazione Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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