Clamoroso Inter | Mossi passi concreti per Bremer

Notizia in breve

L'Inter ha avviato trattative per la cessione del difensore brasiliano, il cui contratto include una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Secondo fonti vicine al club, ci sono passi concreti verso una possibile uscita, anche se il calciatore non è considerato incedibile. La società sta lavorando per trovare una soluzione che possa portare a una vendita.