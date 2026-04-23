Sul canale YouTube di 'Pianeta Milan' si discute delle ultime mosse di mercato del club, con particolare attenzione a un possibile ingaggio di Lukaku. Sono stati fatti passi concreti per arrivare a Goretzka e per il rinnovo di Reijnders. La trattativa con il giocatore belga sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, mentre le trattative con i suoi possibili sostituti proseguono.

Oggi nessun allenamento a Milanello, ma le notizie sul mondo rossonero non finiscono mai. Soprattutto in questo periodo con il calciomercato estivo sempre più vicino. Infatti, questo è l'argomento principale dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan'. In particolare, il nostro Stefano Bressi ci parla delle principali notizie delle ultime ore in orbita Milan. La notizia principale riguarda l'interesse del Diavolo per Romelu Lukaku. Come noto, il Milan è alla ricerca di una punta per il prossimo anno e l'attaccante che ha da poco rotto con il Napoli potrebbe rappresentare una grande occasione per i rossoneri da cogliere al volo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Lukaku grandissima occasione! Passi concreti per Goretzka e il ‘nuovo Reijnders’

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