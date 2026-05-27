Una nuova teoria pubblicata su ‘Foul Play’ sostiene che la CIA avrebbe avvelenato un noto banchiere nel 1970. La tesi si basa su documenti e testimonianze che collegano le attività dell’intelligence statunitense a questa presunta operazione. La scoperta si inserisce nel filone delle teorie sui complotti legati ai mondiali di calcio, un tema spesso affrontato in modo critico negli ultimi anni. La pubblicazione non fornisce prove definitive, ma riaccende il dibattito sulle possibili implicazioni storiche di queste accuse.

Paolo Grilli Mondiali di calcio e complotti, quasi un classico con cadenza quadriennale. Ma quanto denunciato da “Foul Play”, una serie investigativa di Audible in uscita da domani, sembra avere più consistenza di una semplice suggestione, buona magari per dare un senso all’insoddisfazione di tifosi che hanno visto svanire il sogno di un trionfo. Messico 1970. L’Inghilterra campione in carica (con tanto di ‘gol fantasma’ di Hurst in finale, quattro anni prima.) ai quarti incrocia la Germania Ovest in una rivincita di Wembley e capitola ai supplementari, con la rete del definitivo 2-3 firmata da Gerd Müller. In porta per gli inglesi c’è Peter Bonetti, non Gordon Banks, eroe del 1966 e pochi giorni prima autore di quella che sarà poi consacrata come “la parata del secolo“ su Pelé. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Clamorosa tesi di ‘Foul Play’. "La Cia avvelenò. Banks nel 1970»

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