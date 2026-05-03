In un caso giudiziario di particolare rilievo, i pubblici ministeri hanno contestato la validità dell’alibi fornito da un imputato, basandosi su elementi forensi e investigativi. Il Dna trovato sotto le unghie di una vittima, un'impronta lasciata sul muro delle scale della villetta e alcune telefonate anomale avvenute presso l’abitazione coinvolta sono stati analizzati nel corso delle indagini. Questi elementi sono stati oggetto di approfondimenti nel procedimento in corso.

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l'impronta 33 sul muro delle scale della villetta di Garlasco, le telefonate anomale a casa Poggi. Sono diversi gli elementi che in questi mesi la Procura di Pavia ha messo in fila nei confronti di Andrea Sempio, da alcuni giorni unico indagato - non più in concorso - per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi c'è l'ormai famoso scontrino del parcheggio di Vigevano: se nella prima inchiesta nei suoi confronti contribuì a scagionarlo, questa volta tra gli inquirenti la convinzione è che si tratti di un falso alibi. Consegnato ai magistrati soltanto un anno dopo il delitto, lo scontrino dimostrerebbe che l'uomo, oggi 38enne, nelle ore del delitto non si trovava a Garlasco, ma a Vigevano per acquistare un libro, come sostenuto più volte dal diretto interessato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, la tesi clamorosa dei pm: "Falso l'alibi dello scontrino"

Notizie correlate

“Falso alibi”. Garlasco, cosa è emerso sul famoso scontrino di Andrea Sempio: ora cambia tuttoIl caso Garlasco torna a muoversi dopo anni di piste, archiviazioni e nuove letture degli atti.

Delitto di Garlasco: “Pm di Pavia al lavoro sull’alibi di Andrea Sempio e sullo scontrino del parcheggio di Vigevano”Garlasco (Pavia), 23 marzo 2026 – Al Tg1 andato in onda questa sera (lunedì 23 marzo) alle 20 sono state rese note alcune nuove indiscrezioni sul...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Andrea Sempio nega di aver ucciso Chiara Poggi: Movente assurdo, non aveva rapporti con lei; Andrea Sempio convocato in procura per ultimo interrogatorio: Ha ucciso da solo Chiara Poggi; Stasi, Sempio e Chiara Poggi: i protagonisti del caso di Garlasco.

Sempio e la ragazza della chat, la difesa di Andrea: «Non è Chiara Poggi, era solo una cotta»Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia ... ilmattino.it

Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: Non l'ha mai cercataI genitori di Chiara Poggi respingono la tesi della Procura su Sempio: Mai cercata al telefono, ricostruzione irreale. Prove inchiodano Stasi ... virgilio.it

Esce il capo di imputazione provvisorio per Andrea Sempio assieme alla sua convocazione per essere interrogato prima della chiusura delle indagini preliminari. Escono scritti suoi su un blog dedicato, tra altri argomenti, alla seduzione e alla conquista. Ed ec x.com

Sempio ossessionato da una ragazza. Spuntano i messaggi Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, sarà interrogato il 6 maggio in procura - facebook.com facebook