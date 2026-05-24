Un podcast di Audible ha rivelato che, durante il Mondiale del 1970, un giocatore potrebbe essere stato avvelenato dalla Cia. L’indagine, durata tre anni, collega le azioni dei servizi segreti americani a possibili tentativi di sabotaggio. Tra i temi trattati ci sono anche i collegamenti tra le vicende del torneo e le dittature sudamericane, oltre a riferimenti a figure politiche come il presidente assassinato negli Stati Uniti.

Gordon Banks, il portiere dell'Inghilterra campione del mondo del 1970, è ricordato soprattutto per la "parata del secolo". Ma secondo un'indagine di un podcast di Audible, sarebbe stato anche vittima di un complotto dei servizi segreti statunitensi durante il torneo. Audible ha presentato "Foul Play", una serie investigativa in uscita il 28 maggio che si interroga sulla possibilità che Banks sia stato avvelenato dalla Cia durante il Mondiale in Messico. La teoria è che gli sia stata somministrata una sostanza che gli avrebbe provocato un'intossicazione alimentare, impedendogli così di giocare i quarti di finale contro la Germania Ovest, che vide poi i campioni in carica eliminati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banks avvelenato dalla Cia al Mondiale '70? I retroscena di "Foul play", tra Jfk e le dittature sudamericane

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