Cividale spartiacque anche per la Regione | come ne escono Carroccio e Fratelli d' Italia e cosa succederà

A Cividale, la candidata sindaca uscente ha ottenuto meno del 8 per cento dei voti, segnando una sconfitta significativa. La debacle della Lega, con appena il 7,74 per cento, ha influenzato anche le dinamiche tra Carroccio e Fratelli d’Italia. La vittoria del centrosinistra ha spostato gli equilibri politici locali, lasciando aperte domande su come si evolveranno le alleanze nel prossimo futuro.

La debacle della Lega (7,74 per cento) a Cividale, con la pesante sconfitta della candidata sindaca (perlatro uscente) Daniela Bernardi, non può essere archiviata soltanto come un banale incidente di percorso all’interno della coalizione di centro destra. Anzi. Ciò che si è consumato nella città. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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