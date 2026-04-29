Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi, 28 aprile, la loro uscita dall’Opec e dall’Opec+, con effetto a partire dal primo maggio. L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e la sua alleanza con altri produttori rappresentano un insieme di 12 nazioni, tra cui anche la Russia. La decisione arriva inaspettata e potrebbe influenzare il mercato petrolifero internazionale.

Gli Emirati Arabi Uniti nel primo pomeriggio di oggi, 28 aprile, hanno annunciato a sorpresa l’uscita a partire dal primo maggio dall’Opec e dall’Opec+, le organizzazioni che riuniscono 12 tra i principali Paesi esportatori di petrolio (l’Opec+ ha tra i membri anche la Russia). La decisione è stata motivata dal ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail Al Mazrouei, il quale ha dichiarato che «il mondo avrà bisogno di più energia» e ha citato tra i motori della domanda anche l’espansione dei data center e dell’ intelligenza artificiale. Gli Emirati Arabi Uniti prevedono di aumentare gradualmente la produzione di greggio, ha riferito l’agenzia stampa nazionale Wam.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emirati Arabi Uniti escono dall’Opec, cos’è e cosa succederà al petrolio

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