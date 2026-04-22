La Regione dice addio alla Tratta D | che cosa succederà se il Tar annullerà anche la D Breve?

Da monzatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato che si ridimensiona il progetto della Tratta D, ma resta in attesa di una decisione del Tar sul ricorso presentato dai comuni contro la realizzazione della Tratta D Breve di Pedemontana. La pronuncia del tribunale amministrativo è prevista per novembre e potrebbe portare alla conferma o all’annullamento di questa parte del progetto. Gli amministratori comunali sperano in una sentenza favorevole che possa modificare gli sviluppi futuri dell’opera.

La possibilità c’è e gli amministratori comunali ci sperano. Quella che il Tribunale amministrativo del Lazio a novembre accolga il loro ricorso contro la realizzazione della Tratta D Breve di Pedemontana. Se il Tar darà ragione ai 10 sindaci del Vimercatese che si sono rivolti alla giustizia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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