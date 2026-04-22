La Regione dice addio alla Tratta D | che cosa succederà se il Tar annullerà anche la D Breve?

La Regione ha annunciato che si ridimensiona il progetto della Tratta D, ma resta in attesa di una decisione del Tar sul ricorso presentato dai comuni contro la realizzazione della Tratta D Breve di Pedemontana. La pronuncia del tribunale amministrativo è prevista per novembre e potrebbe portare alla conferma o all’annullamento di questa parte del progetto. Gli amministratori comunali sperano in una sentenza favorevole che possa modificare gli sviluppi futuri dell’opera.

La possibilità c’è e gli amministratori comunali ci sperano. Quella che il Tribunale amministrativo del Lazio a novembre accolga il loro ricorso contro la realizzazione della Tratta D Breve di Pedemontana. Se il Tar darà ragione ai 10 sindaci del Vimercatese che si sono rivolti alla giustizia.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pedemontana, la Regione dice addio alla Tratta D (ma non a quella breve) Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio; Milano dice addio a Carlo Monguzzi tra bandiere palestinesi e fiori rossi; Video. L'Oceanario di Lisbona dice addio alle Foreste sottomarine; Calco dice addio a Rosanna, storico volto del ‘Bar Sala’. La Regione dice addio alla Tratta D: che cosa succederà se il Tar annullerà anche la D Breve?A sollevare il caso e la possibilità è la lista civica La Rondine di Concorezzo che da sempre si è opposta alla realizzazione della Tratta D breve. Un’ipotesi che la lista civica ha sollevato dopo che ... monzatoday.it Pedemontana, la Regione dice addio alla Tratta D (ma non a quella breve)La Regione Lombardia straccia la Tratta D di Pedemontana. Addio alla Tratta D storica, quella che poi ha visto una revisione da parte di Pedemontana partorendo quella Tratta D-Breve al centro di ... monzatoday.it Renato Schifani annuncia un accordo di due anni per pubblicizzare la Regione Siciliana sulla #Rai: "La Regione - dice - vive un momento di grande felicità economica". - facebook.com facebook