Materdei senz’acqua per 9 ore guasto nella zona delle Fontanelle | disagi per i residenti

I residenti di Materdei, Discesa Materdei e Stella sono rimasti senza acqua per circa nove ore ieri, 16 aprile, a causa di un guasto nella zona delle Fontanelle. La mancanza di approvvigionamento idrico ha creato disagi nelle abitazioni e nelle attività locali. Le autorità hanno invitato a intervenire per l’ammodernamento delle condutture e garantire un servizio più affidabile in futuro.

Interruzione idrica ieri 16 aprile tra Materdei, Discesa Materdei e Stella. Appello per l’ammodernamento delle condutture. Il disservizio, secondo quanto riporta Fanpage.it, sarebbe durato circa nove ore, dalle 16 fino all’una di notte, lasciando numerose famiglie senza acqua corrente. La zona interessata è la stessa in cui si trova il noto Cimitero delle Fontanelle, sito storico molto frequentato e simbolo della tradizione popolare partenopea. La mancanza di acqua si è verificata nella stessa giornata in cui la città era già in allerta per la rapina con ostaggi alla banca dell’Arenella, accentuando il clima di tensione tra i residenti. A segnalare la situazione è stato il consigliere della III Municipalità Giuseppe Aiello, che ha evidenziato come il problema principale riguardi la vetustà delle condutture.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Materdei senz’acqua per 9 ore, guasto nella zona delle Fontanelle: disagi per i residenti Notizie correlate Leggi anche: Materdei senz’acqua per 9 ore, l’interruzione idrica per un guasto alle Fontanelle Monreale senz’acqua per un guasto elettrico: disagi in centro e in periferiaMonreale – L’AMAP informa che a Monreale, a causa dell’interruzione dell’alimentazione del Pozzo Termini, non è stato possibile effettuare il... Contenuti di approfondimento Si parla di: Materdei senz’acqua per 9 ore, guasto nella zona delle Fontanelle: disagi per i residenti. Materdei senz’acqua per 9 ore, l’interruzione idrica per un guasto alle FontanelleGuasto all’acquedotto nella zona di Materdei, cittadini senz’acqua per 9 ore. Va ammodernata la rete idrica ... fanpage.it Lavori rete idrica: Aca, condomini senz'acqua per eccessiva cautelaLe ordinanze sono state fatte sulla base di prescrizioni precise della Asl dove sono riportate le possibilità di utilizzo. Gli amministratori che hanno chiuso i serbatoi, l'hanno fatto in modo non co ... ansa.it