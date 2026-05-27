Città sane | Bertolé guida la rete OMS per il benessere urbano

Bertolé sta coordinando la rete dell’Organizzazione mondiale della sanità dedicata al benessere urbano. Tra le questioni affrontate, si analizza come la progettazione delle città possa contribuire a prevenire le malattie, riducendo il ricorso agli ospedali. Si evidenzia inoltre che la solitudine urbana è collegata a circa un milione di decessi ogni anno.

? Domande chiave Come può la progettazione urbana prevenire le malattie prima degli ospedali?. Perché la solitudine urbana causa quasi un milione di decessi l'anno?. Cosa può fare un Comune per proteggere la salute mentale dei cittadini?. Come influisce l'indice di vecchiaia sulle nuove politiche di benessere urbano?.? In Breve Francesco Caroli assume il ruolo di coordinatore nazionale della rete italiana.. Indice di vecchiaia 2024: 208 over 65 ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni.. Progetti prioritari Everyone4MentalHealth e Donne in salute per salute mentale e femminile.. Solitudine globale colpisce una persona su sei causando 871mila decessi annui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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