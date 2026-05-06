Il modello 'Città Sane - Oms' celebra il suo 25° anniversario, segnando un quarto di secolo di iniziative dedicate alla promozione della salute nelle aree urbane. Questa ricorrenza viene accompagnata da incontri tra rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di discutere politiche di sviluppo e benessere nelle città. La celebrazione sottolinea anche il coinvolgimento dei Comuni nel sostenere progetti di salute pubblica e prevenzione.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute ) - Una ricorrenza importante, un momento di confronto istituzionale e una conferma concreta del ruolo dei Comuni nella promozione della salute pubblica. Ieri e oggi nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto il meeting annuale della Rete Italiana Città Sane – Oms, intitolato 'Città che si prendono cura. 25 anni di impegno per la salute urbana'. Un'edizione dal significato speciale, perché nel 2026 la Rete celebra i suoi 25 anni di attività, rilanciando una visione della salute come bene comune da costruire nei territori, attraverso politiche integrate, prossimità, partecipazione e attenzione ai determinanti sociali e ambientali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalle politiche urbane al benessere: il modello 'Città Sane - Oms' compie 25 anni

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