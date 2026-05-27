Città di pianura è l’ultimo giorno

Oggi si svolge l’ultimo giorno di programmazione del film “Le città di pianura” al Terminale. La pellicola, diretta da Francesco, sarà proiettata per l’ultima volta prima di lasciare il cartellone. Non sono previste ulteriori repliche dopo questa data.

Oggi al Terminale ultimo giorno di programmazione per Le città di pianura, il film di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano (foto), Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, fresco vincitore di otto David di Donatello, tra cui miglior film, regia, attore protagonista per Romano, sceneggiatura originale (alle 19); ultimo giorno anche per Nobody knows Come si diventa adulti del maestro giapponese Hirokazu Kore’eda (alle 21.15). Al Pecci un gradito ritorno sul grande schermo per un film cult degli anni Ottanta: con la rassegna Classici restaurati alle 21.15 Bianca di e con Nanni Moretti e Laura Morante. Uscito nel 1984, è un film libero e travolgente sulla solitudine, sul tentativo e l’incapacità di stare con gli altri, sulla ricerca della felicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Le città di pianura è un film magico: scopri il mondo dello sceneggiatore Adriano Candiago

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