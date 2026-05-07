David 2026 trionfa Le città di pianura | 8 premi e standing ovation per Francesco Sossai

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il film “Le città di pianura” ha ottenuto otto premi, diventando il protagonista della serata. La pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha ricevuto una standing ovation. Tra i premi assegnati, si contano statuette per miglior film, miglior regia e altre categorie artistiche. La serata si è conclusa con applausi per il regista e il cast del film vincitore.