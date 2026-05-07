David 2026 trionfa Le città di pianura | 8 premi e standing ovation per Francesco Sossai
Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il film “Le città di pianura” ha ottenuto otto premi, diventando il protagonista della serata. La pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha ricevuto una standing ovation. Tra i premi assegnati, si contano statuette per miglior film, miglior regia e altre categorie artistiche. La serata si è conclusa con applausi per il regista e il cast del film vincitore.
Si sono appena conclusi i David di Donatello 2026 e a dominare la serata è stato Le città di pianura, vero trionfatore dell’edizione con 8 premi conquistati. L’opera di Francesco Sossai partiva già forte con ben 13 candidature e ha confermato le aspettative, aggiudicandosi riconoscimenti importanti tra cui Miglior film e Miglior regia. Sul palco, il regista ha dichiarato: “Ringrazio la produzione, la distribuzione, e vorrei ringraziare tantissimo il mio cast, perché un regista non è niente senza il cast”. Ambientato nel Veneto rurale, il film racconta la storia di due amici di bevute sulle tracce di un presunto tesoro nascosto dal loro compagno Genio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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