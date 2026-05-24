La priorità della Cgil è attaccare l’Onu | snobba lo stress dei lavoratori Lgbt
La Cgil critica il rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui rischi psicosociali, che cita bulli e molestie, ma non menziona le problematiche legate alle persone Lgbt. Secondo il sindacato, questa omissione rappresenta una scelta politica, che non affronta le esigenze specifiche dei lavoratori gay. La posizione della Cgil si concentra sull’assenza di riferimenti alle difficoltà di chi vive discriminazioni sul posto di lavoro.
La Cgil contro l’Onu. O meglio, un dirigente del primo sindacato italiano contro l’Ilo, l’organizzazione internazionale del lavoro che all’interno delle Nazioni Unite si impegna a promuovere un’occupazione dignitosa. Che, ma siamo all’ovvio, dovrebbe essere lo stesso obiettivo di Landini e compagni. Eppure a Mario Zazzaro, responsabile dell’ufficio nuovi diritti di Napoli e Campania, il primo rapporto mondiale sui rischi psicosociali legati al lavoro, pubblicato a fine aprile dall’Ilo, non è andato proprio giù. Motivo? Deve averla letta tutto d’un fiato, l’analisi, e alla fine delle 100 e passa pagine dello studio, il dirigente della Cgil non ha trovato un’indicazione specifica, un riferimento che sia uno, all’acronimo più prolisso e impronunciabile del mondo: Lgbtqia+. 🔗 Leggi su Laverita.info
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