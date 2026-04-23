Balneazione 2026 approvati dalla Regione gli indirizzi per la nuova stagione su qualità delle acque e tutela dei bagnanti

La Regione Marche ha approvato gli indirizzi per la stagione balneare del 2026, con particolare attenzione ai controlli sulla qualità delle acque e alla tutela dei bagnanti. La riapertura delle spiagge è prevista per il primo maggio, e la strategia regionale prevede un rafforzamento delle attività di controllo e una gestione più attenta del litorale. La nuova stagione si avvia con queste linee guida ufficiali.

ANCONA - Riparte la stagione balneare dal 1° maggio e la Regione Marche definisce la strategia 2026, puntando su controlli rafforzati e gestione attenta del litorale. Il provvedimento approvato dalla Giunta introduce nuove misure per affrontare le criticità legate ai cambiamenti climatici e agli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Qualità delle acque, prorogato al 2027 il progetto regionale tutela e monitoraggio delle risorseProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’autorità di... Lazio: balneazione, dati Arpa confermano elevata qualita’ acque, Rocca “punto di forza”La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello “eccellente”, con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di litorale La Cannita; Civitavecchia, mare promosso al 100%: acque eccellenti e spiagge libere verso l’affidamento dei servizi; Piscina Manara chiusa, aiuti alle società sportive penalizzate. Balneazione 2026 nel Lazio, mare e laghi mai così puliti: nessuna area classificata come scarsaBalneazione 2026 nel Lazio, il 93% delle acque è eccellente e nessuna area è scarsa: dati ARPA e Regione spingono turismo e sicurezza ... ilquotidianodellazio.it Balneazione, secondo Arpa Lazio il 93% delle acque è eccellenteATTUALITÀ – Il Lazio si prepara alla stagione estiva con risultati molto positivi sul fronte della qualità delle acque di balneazione. Secondo i dati diffusi e basati sul monitoraggio svolto ... lanotiziaoggi.it Il bello dell'estate LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #comunedinapoli #balneazione #lungomaredinapoli #gaiola - facebook.com facebook Divieto di balneazione sulla costa grossetana: ecco in quale zona - Il Giunco x.com