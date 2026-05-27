Cisternino-Fasano | auto in fiamme sulla provinciale Conducente in salvo
Un'auto ha preso fuoco questa sera sulla strada provinciale 5 tra Cisternino e Fasano. La vettura stava percorrendo la strada quando è stata avvolta dalle fiamme. L’autista è riuscito a uscire dall’auto e si è messo in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Stasera l’incendio. La vettura percorreva la strada provinciale 5 Cisternino-Fasano quando è andata a fuoco. Cause da dettagliare. Il conducente dell’automobile è riuscito ad allontanarsi in tempo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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