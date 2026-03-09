A16 bloccata | auto in fiamme a Baiano conducente salvo

Un'auto ha preso fuoco sull'A16 tra Napoli e Canosa, all'uscita di Baiano, causando l'interruzione del traffico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il conducente dell’auto è stato messo in salvo. La strada rimane temporaneamente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e per consentire la rimozione del veicolo.

Un'auto in fiamme ha bloccato la viabilità sull'A16 nel tratto tra Napoli e Canosa, nell'uscita di Baiano. L'incidente si è verificato nella serata di domenica 8 marzo 2026 intorno alle ore 20:00, con l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il conducente è riuscito a salvarsi senza riportare ferite, mentre il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme. La Polizia Stradale ha gestito il traffico, causando rallentamenti significativi durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata. L'intervento tempestivo sulla dorsale meridionale. Nella notte della domenica precedente, i soccorritori hanno agito con estrema rapidità per contenere un incendio che aveva avvolto interamente un'autovettura in movimento.