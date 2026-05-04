Fiamme nel sottopasso | auto elettrica in fiamme conducente salvo

Un'auto elettrica è andata a fuoco in un sottopasso, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. Il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si sviluppassero completamente. Sono ancora in corso le verifiche per determinare la causa dell’incendio e le ragioni del fumo improvviso proveniente dal vano motore. Nessun altro veicolo o persona ha riportato ferite o danni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a scampare al rogo nel sottopasso?. Cosa ha causato l'improvviso fumo dal vano motore dell'auto?. Quali danni ha riportato la struttura del sottopasso dopo l'incendio?. Come influirà questo incidente sulla viabilità verso l'ospedale?.? In Breve L'incendio è avvenuto lunedì 4 maggio 2026 nel sottopasso viale Nam Dinh.. Vigili del fuoco e polizia locale hanno gestito l'area verso Vaiano.. Le autorità valuteranno i danni al manto stradale e alle strutture del sottopasso.. Le operazioni di bonifica serviranno a ripristinare la viabilità verso l'ospedale.. Un’auto elettrica ha preso fuoco nel sottopasso della Tangenziale vicino allo svincolo per l’ospedale poco prima delle 7 di questo lunedì 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme nel sottopasso: auto elettrica in fiamme, conducente salvo TERRORE A VICENZA: AUTO ELETTRICA PRENDE FUOCO DURANTE LA CORSA.IL CONDUCENTE SCENDE APPENA IN TEMPO Notizie correlate A16 bloccata: auto in fiamme a Baiano, conducente salvoUn’auto in fiamme ha bloccato la viabilità sull’A16 nel tratto tra Napoli e Canosa, nell’uscita di Baiano. Perugia. Incidente sul Raccordo Autostradale: auto in fiamme, conducente salvoDopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco, ma la squadra operativa ha prontamente domato le fiamme con un’APS (Autopompa Serbatoio). Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicolo; Scooter contro auto. Feriti due minorenni; Incidente al sottopasso della ferrovia ad Igea Marina. Feriti due minori; Rimosso striscione dal sottopasso di viale Libertà: traffico in tilt. Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroportoMaxi incendio nella notte ad Alghero, in Sardegna. Quattordici auto sono andate in fiamme in un terreno privato vicino all'aeroporto, usato come parcheggio. In totale erano parcheggiate circa 20 auto ... fanpage.it Pesaro – Auto a GPL in fiamme sull’A14: nessun ferito - facebook.com facebook Incendio sul raccordo anulare, furgone in fiamme e nube nera ift.tt/LhPERg0 x.com