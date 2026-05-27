In Cisgiordania, case palestinesi vengono demolite per lasciare spazio a nuove ville israeliane. Le operazioni di sgombero avvengono con grande rapidità, portando allo sfollamento di numerosi residenti palestinesi. Si registrano un alto numero di attacchi e di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’attività di demolizione è descritta come un “sacro lavoro” volto a preparare il terreno per le future costruzioni.

In Cisgiordania procede a ritmo serrato il “sacro lavoro” di ripulire territori palestinesi sempre più ampi “in vista delle future ville ebraiche”, come annota Amira Hass in un articolo pubblicato su Haaretz nel quale dettaglia le conseguenze delle razzie dei coloni. Dall’inizio ad oggi del 2023 sono stati 5375 gli attacchi contro i palestinesi della West Bank. Attacchi che si sono conclusi con palestinesi uccisi, feriti o privati del loro bestiame. In realtà, sono solo un parte delle vessazioni subite dai palestinesi, dal momento che nel tragico bilancio riportato non compaiono le aggressioni in cui “questi ambasciatori della supremazia razziale”, come annota Hass, si sono prodotti intimidazioni e provocazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cisgiordania, via le case dei palestinesi per fare spazio alle ville israeliane. Record di attacchi e sfollati

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DEFEND WITH A PEN ORIGINAL POEM ENDLESS WARS ARE AMERICAN'S EVEN PAYING ATTENTION ANYMORE

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