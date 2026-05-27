Cisgiordania via le case dei palestinesi per fare spazio alle ville israeliane Record di attacchi e sfollati

Da it.insideover.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Cisgiordania, case palestinesi vengono demolite per lasciare spazio a nuove ville israeliane. Le operazioni di sgombero avvengono con grande rapidità, portando allo sfollamento di numerosi residenti palestinesi. Si registrano un alto numero di attacchi e di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’attività di demolizione è descritta come un “sacro lavoro” volto a preparare il terreno per le future costruzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Cisgiordania  procede a ritmo serrato il “sacro lavoro” di ripulire territori palestinesi sempre più ampi “in vista delle future ville ebraiche”, come annota Amira Hass in un  articolo pubblicato su Haaretz  nel quale dettaglia le conseguenze delle razzie dei coloni. Dall’inizio ad oggi del 2023 sono stati 5375 gli attacchi contro i palestinesi della West Bank. Attacchi che si sono conclusi con palestinesi uccisi, feriti o privati del loro bestiame. In realtà, sono solo un parte delle vessazioni subite dai palestinesi, dal momento che nel tragico bilancio riportato non compaiono le aggressioni in cui “questi ambasciatori della supremazia razziale”, come annota Hass, si sono prodotti intimidazioni e provocazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

cisgiordania via le case dei palestinesi per fare spazio alle ville israeliane record di attacchi e sfollati
© It.insideover.com - Cisgiordania, via le case dei palestinesi per fare spazio alle ville israeliane. Record di attacchi e sfollati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DEFEND WITH A PEN ORIGINAL POEM ENDLESS WARS ARE AMERICAN'S EVEN PAYING ATTENTION ANYMORE

Video DEFEND WITH A PEN ORIGINAL POEM ENDLESS WARS ARE AMERICAN'S EVEN PAYING ATTENTION ANYMORE???

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israeliani

A Gerusalemme, i cittadini palestinesi sono costretti a demolire le loro case per fare spazio a un parco a tema israelianoA Gerusalemme, i cittadini palestinesi si trovano a dover demolire le proprie abitazioni per consentire la costruzione di un parco a tema israeliano.

Temi più discussi: Cisgiordania: Yesh Din (ong) violenze dei coloni quasi sempre impunite. Solo circa il 3% dei procedimenti porta a una condanna; Reportage nei territori dei coloni violenti; Cisgiordania, aumentano gli attacchi dei coloni israeliani; Cisgiordania, nel rapporto di Mediterranea le prove dei legami tra coloni e governo israeliano: Sanzioni a tutti.

Irruzione di coloni israeliani in Cisgiordania: palestinesi violentati e torturati, le loro case saccheggiateDecine di coloni israeliani con il volto coperto hanno fatto irruzione nella comunità beduina di Khirbet Humsa intorno alla mezzanotte di ieri, dividendosi in gruppi e saccheggiando simultaneamente ... fanpage.it

Cisgiordania: record di bambini palestinesi uccisi nel 2023Il 2023 segna un anno da record per i bambini palestinesi. Ad oggi, almeno 38 bambine e bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata. I bambini e le ... savethechildren.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web