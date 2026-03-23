I coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. Decine di persone sono rimaste ferite e auto e case sono state date alle fiamme a Deir al-Hatab e in altri villaggi vicino a Nablus. Gli attivisti per i diritti umani, la Mezzaluna Rossa e le autorità, inoltre, hanno denunciato un ritardo dei servizi di emergenza, fermati ai posti di blocco israeliani a West Bank. “Le nostre case sono in fiamme e l’esercito è complice di questo crimine”, ha denunciato Burhan Omar, residente a cui hanno bruciato l’abitazione. La violenza è scoppiata al termine dei funerali di Yehuda Sherman, un colono israeliano di 18 anni morto in un incidente stradale con un veicolo palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israeliani

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