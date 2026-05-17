A Gerusalemme, i cittadini palestinesi si trovano a dover demolire le proprie abitazioni per consentire la costruzione di un parco a tema israeliano. Da diversi anni, il governo israeliano ha avviato lavori di modifica urbanistica nella parte orientale della città, che coinvolgono demolizioni e nuove costruzioni. La situazione si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le comunità locali e le autorità, con cantieri, macchinari e rumori che si susseguono senza sosta.

Da decenni -da quando, cioè, il governo di Israele ha iniziato a imprimere un’identità ebraica sulla parte orientale occupata della città- Gerusalemme è un continuo tumulto di martelli pneumatici, bulldozer e rumori di cantieri. Nel quartiere di al-Bustan, all’ombra della moschea di al-Aqsa, il frastuono ha, però, una provenienza diversa: è il suono dei cittadini palestinesi costretti a demolire le loro case. Negli ultimi due anni, oltre cinquantasette abitazioni della zona, parte del più ampio quartiere di Silwan, nella parte orientale della città, sono state buttate giù, e almeno altre otto avranno lo stesso destino nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A Gerusalemme, i cittadini palestinesi sono costretti a demolire le loro case per fare spazio a un parco a tema israeliano

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