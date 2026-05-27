cinque tagli capelli che non hanno bisogno di piega

Con l’arrivo del caldo e l’anticiclone africano, molte persone optano per tagli di capelli che non richiedono piega. Questi tagli, più corti o con linee semplici, sono scelti per facilitare la gestione durante le alte temperature. La tendenza si concentra su acconciature che mantengono stile senza dover ricorrere a strumenti per la piega. La scelta di questi tagli permette di affrontare l’estate più comodamente, riducendo i tempi di cura dei capelli.

Le temperature si alzano, l’ anticiclone africano arriva così come la prima ondata di calore dell’estate e ci si chiede: che fine hanno fatto i nostri capelli? Come sono diventati? Quando il tempo prende questa piega la soluzione sono tagli capelli che non hanno bisogno di piega. Sono quelli scalati, sia corti, sia medi, sia lunghi. Con ciocche di diversa lunghezza che si espandono e si muovono liberamente intorno al viso. Appartengono a questa famiglia i famosi Wolf Cu t, i Pixie Cut leggermente allungati, i Vampire Cut, i bob ma anche i Mullet. Tagli d’autore: gli unici che riescono da soli, con l’aiuto di questo clima, a creare uno styling dalla forte personalità. 🔗 Leggi su Amica.it

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I TAGLI DI CAPELLI CHE INVECCHIANO

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