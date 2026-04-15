Prodotti per lisciare i capelli ricci | i migliori per una piega che dura a lungo

Negli ultimi anni, sono aumentati i prodotti disponibili per lisciare i capelli ricci, dai trattamenti pre-styling agli strumenti per l'asciugatura e i finishing. Questi prodotti vengono utilizzati in diverse fasi per ottenere una piega che duri più a lungo, sia a casa che in salone. La scelta varia tra sieri, creme, spray e strumenti come piastre. Sono molto diffusi tra chi desidera una chioma liscia e ordinata senza dover ricorrere a metodi invasivi.

Dal pre-styling all'asciugatura fino agli ultimi ritocchi prima di uscire di casa, sono diventati il mio holy grail per un liscio che resiste a tutto, anche alla pioggia +++dropcap Lo si dice sempre, che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane: chi ha i capelli ricci o mossi li vorrebbe lisci, e viceversa. Uno scontento che però, fortunatamente, finisce lì dove inizia il mondo dedicato all'hair styling, tra prodotti per lisciare i capelli o arricciarli che permettono di sempre essere come si vuole essere. E in questo, noi ricce siamo anche più fortunate: scegliendo i tool e le formule migliori, possiamo davvero assicurarci una piega liscia che duri a lungo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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