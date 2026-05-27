Una proposta di legge di iniziativa popolare propone un aumento di cinque euro sul prezzo di sigarette e vaporizzatori. L'obiettivo è scoraggiare il consumo di tabacco e prodotti correlati. La proposta è attualmente arrivata in Parlamento e mira a modificare le aliquote fiscali sui prodotti del tabacco. Nessuna indicazione è stata fornita sui tempi di approvazione o sui dettagli tecnici della proposta.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Raggiunte le 50mila firme, la misura punta a ridurre il tabagismo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Cinque euro in più su sigarette e vape: la proposta popolare arriva in Parlamento

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Cinque Euro contro il Fumo

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La proposta per aumentare di 5 euro le sigarette è arrivata in ParlamentoUna proposta di legge d'iniziativa popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo di tutte le sigarette e e-cig è arrivata in Parlamento.

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Temi più discussi: Fumo: quasi 50.000 firme per aumentare il costo delle sigarette; 5 euro in più a pacchetto. Le firme ci sono. Ora il Parlamento discuta e approvi la proposta; Sigarette, possibile aumento di 5 euro a pacchetto dal 2027: la proposta di legge; Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: 50mila italiani hanno firmato a favore. Adesso tocca al Parlamento.

Per un pieno di #diesel si spendono in Italia 35,7 euro in più rispetto a 10 anni fa, conto che salirebbe a +48 euro senza il taglio delle #accise. Per la #benzina, invece, 24,5 euro in più (+27,6 euro senza lo sconto sulle accise). x.com

Sigarette più care di 5 euro, raggiunte 50mila firme: la proposta arriva in ParlamentoLa proposta di legge popolare 5 euro contro il fumo supera le 50mila firme: aumento delle accise su sigarette e prodotti da svapo per ridurre il consumo e finanziare il Servizio sanitario nazionale. blogsicilia.it

Sigarette più care di 5 euro, la petizione arriva in Parlamento: quando può partire il rincaro e su quali prodottiLa raccolta di firme per sostenere la proposta di legge d'iniziativa popolare che punta ad aumentare di 5 euro il prezzo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina ha raggiunto ... leggo.it