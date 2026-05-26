Sigarette dal 2027 possibile maxi aumento di 5 euro a pacchetto | tassa arriva in Parlamento con 50mila firme

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2027, il prezzo delle sigarette potrebbe aumentare di 5 euro a pacchetto. La proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta da 50mila firme, è arrivata in Parlamento. La tassa sui tabacchi, quindi, potrebbe essere soggetta a un incremento significativo. La proposta mira a modificare le aliquote attuali, portando a un aumento dei costi per i consumatori. La decisione finale spetta alle autorità legislative.

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La proposta di legge di iniziativa popolare per alzare di 5 euro il prezzo delle sigarette ha raggiunto 50mila firme. Significa che il testo verrà depositato in Parlamento. L'iniziativa mira a scoraggiare il fumo e usare gli incassi per la sanità pubblica, ed è promossa da numerosi oncologi e associazioni per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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