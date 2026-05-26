Sigarette dal 2027 possibile maxi aumento di 5 euro a pacchetto | tassa arriva in Parlamento con 50mila firme

La proposta di legge di iniziativa popolare per alzare di 5 euro il prezzo delle sigarette ha raggiunto 50mila firme. Significa che il testo verrà depositato in Parlamento. L'iniziativa mira a scoraggiare il fumo e usare gli incassi per la sanità pubblica, ed è promossa da numerosi oncologi e associazioni per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

Notizie e thread social correlati

Sigarette, verso maxi aumento di 5 euro, la tassa può arrivare in Parlamento: superate 40mila firmeUna proposta di legge che mira ad aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette, delle e-cig e dei prodotti a base di nicotina ha ottenuto oltre...

Sigarette a 11 euro, l’aumento di 5 euro verso il Parlamento: che impatto avrebbeUna proposta di legge mira ad aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette, delle e-cig e dei prodotti a tabacco riscaldato.

Temi più discussi: Sigarette elettroniche, la stretta dell'UE mette a rischio una filiera che in Italia vale oltre 1 miliardo; Nuovi rincari sui tabacchi: ecco il piano del Governo fino al 2028; Regolamentando la standardizzazione degli imballaggi delle sigarette, il Ministero della Salute ha chiesto di prestare attenzione al massiccio impatto socioeconomico.

Sigarette, dal 2027 possibile maxi aumento di 5 euro a pacchetto: tassa arriva in Parlamento con 50mila firmeLa proposta di legge di iniziativa popolare per alzare di 5 euro il prezzo delle sigarette ha raggiunto 50mila firme ... fanpage.it

Nuovo aumento per le sigarette (anche elettroniche) dal 15 aprile: quali marchi e di quanto salgono i prezziPer alcuni marchi l’aumento raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà quest’anno, perché si tratterà di aumenti progressivi che proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. La manovra ... quotidiano.net