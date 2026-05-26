La proposta per aumentare di 5 euro le sigarette è arrivata in Parlamento

Notizia in breve

Una proposta di legge d'iniziativa popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo di tutte le sigarette e e-cig è arrivata in Parlamento. La proposta mira a modificare il costo dei prodotti da fumo, includendo sigarette tradizionali e dispositivi elettronici. Al momento, non ci sono dettagli su tempi o modalità di approvazione. La proposta è stata presentata come un'iniziativa popolare e ora passa all'esame delle istituzioni legislative.