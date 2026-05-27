Cos’è una fantasia? Un’immagine, una costruzione che tendenzialmente releghiamo all’epoca dell’innocenza, comparendo nella nostra mente ex novo o sulla quale, attingendo dalla realtà, edifichiamo castelli più o meno complessi, più o meno addobbati o spogli. Ma la fantasia non è solo un affare per bambini, un mondo in cui narrare favole e fiabe per allenare la mente. È anche un luogo, un labirinto per certi versi che può tutelare, tracciare linee familiari, metaforiche, oniriche. Può essere un canale per entrare in contatto con l’Altro, può essere un modo per sentirsi diversi, può essere un mezzo per prevedere. Può essere tutto, ed è proprio questa la sua preziosa caratteristica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - CineMind: c’era una volta Il labirinto del fauno

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