A Cannes, il Festival si prepara a celebrare il passato del cinema con due eventi principali: il ritorno in 4K di un film molto apprezzato e la proiezione di una saga automobilistica. La rassegna dedicata ai classici mostrerà il film in una versione restaurata, mentre sulla Croisette verrà proiettato un episodio della serie di film d’azione, attirando l’attenzione degli spettatori con immagini ad alta definizione e scene adrenaliniche.

Il Festival di Cannes non è solo il palcoscenico per le anteprime mondiali più attese, ma anche il tempio della memoria cinematografica. La sezione Cannes Classics 2026 si preannuncia quest’anno come un mix eclettico e potente, capace di far convivere il cinema d’autore più raffinato con i grandi blockbuster che hanno segnato la cultura pop. L’evento di punta sarà la proiezione pre-apertura della versione restaurata in 4K de Il Labirinto del Fauno (Pan’s Labyrinth), che celebra i vent’anni dal suo leggendario debutto sulla Croisette. All’epoca, il capolavoro di Guillermo del Toro ricevette ben 22 minuti di standing ovation; quest’anno il regista sarà presente di persona per accompagnare il ritorno della sua creatura.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cannes Classics 2026: il ritorno in 4K del Labirinto del Fauno e il rombo di Fast and Furious sulla Croisette

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Panoramica sull’argomento

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