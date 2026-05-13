Cannes 2026 il ritorno amaro di Guillermo Del Toro | Il Labirinto del Fauno? Fu la seconda peggior esperienza della mia vita

A vent’anni dalla prima partecipazione, il regista Guillermo del Toro torna a Cannes con il suo film Il Labirinto del Fauno, ma la sua esperienza è stata tutt’altro che positiva. In un’intervista, ha dichiarato che quell’esperienza rappresenta la seconda peggiore della sua vita nel mondo del cinema. La sua presenza alla manifestazione ha riacceso ricordi e sentimenti contrastanti legati a quel periodo.

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