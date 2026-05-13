Cannes 2026 il ritorno amaro di Guillermo Del Toro | Il Labirinto del Fauno? Fu la seconda peggior esperienza della mia vita
A vent’anni dalla prima partecipazione, il regista Guillermo del Toro torna a Cannes con il suo film Il Labirinto del Fauno, ma la sua esperienza è stata tutt’altro che positiva. In un’intervista, ha dichiarato che quell’esperienza rappresenta la seconda peggiore della sua vita nel mondo del cinema. La sua presenza alla manifestazione ha riacceso ricordi e sentimenti contrastanti legati a quel periodo.
Vent’anni possono sembrare un’eternità nel mondo del cinema, ma per Guillermo del Toro il ritorno a Cannes con Il Labirinto del Fauno ha il sapore agrodolce di una ferita mai del tutto rimarginata. Il maestro messicano è tornato sulla Croisette nel 2026 per presentare il restauro in 4K del suo capolavoro fantasy, supervisionato personalmente fotogramma per fotogramma dal negativo originale in 35mm. E mentre la sala lo accoglieva nuovamente con minuti interminabili di applausi, Del Toro ha scelto di sollevare il velo su quello che definisce senza mezzi termini “i l secondo peggior incubo produttivo della mia carriera “. La prima posizione in...🔗 Leggi su Screenworld.it
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