Giuli fa piazza pulita al Mic | via due dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni

Dopo il caso del docufilm su Regeni, il ministro ha deciso di rimuovere due dirigenti dal suo staff. È stato licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero e vicino al sottosegretario, e Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. La decisione arriva in seguito alle recenti polemiche legate alla produzione del film.

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Un altro terremoto sconquassa il ministero della Cultura. Il ministroAlessandro Giuliazzera tutto il suo staff e licenziaEmanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari edElena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Come riportato dalCorriere della Sera, il primo pagherebbe il fatto dinon aver adeguatamente vigilato suldocumentario su Giulio Regeni–Tutto il male del mondodi Simone Manetti – a cui il Collegio Romano ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. Fonti vicine a Giuli lo descrivono infatti come ancora fortementeadiratoper la faccenda, di cui Merlino sarebbe invece stato perfettamente a conoscenza, manon avrebbe tuttavia informato il ministro.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giuli fa piazza pulita al Mic: via due dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Caso Regeni, Giuli licenzia due dirigenti MiC Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su RegeniDecreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari,... Argomenti più discussi: Giuli, piazza pulita contro Fazzolari. L’ira di Fdi: Vuole farsi cacciare; La prima pagina del Giornale: La Bomba sulla pace, il business delle coop sulle cremazioni, Giulia fa piazza pulita al ministero; Fondi negati al docu su Regeni, Giuli da fuori i dirigenti del Mic. Giuli, piazza pulita contro Fazzolari. L’ira di Fdi: Vuole farsi cacciare x.com