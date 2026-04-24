Dal 8 al 10 maggio, il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la rassegna Immaginaria, organizzata dall’Associazione Visibilia. L’evento vedrà il ritorno del cinema femminista nella capitale, con proiezioni e incontri dedicati alla produzione cinematografica incentrata sui temi di genere. La manifestazione si svolgerà in tre giorni, coinvolgendo partecipanti e pubblico interessati a esplorare le rappresentazioni femminili sul grande schermo.

? Cosa sapere L'Associazione Visibilia organizza Immaginaria al Cinema Nuovo Sacher di Roma dall'8 al 10 maggio.. L'edizione ventunesima celebra la memoria dell'attivista Edda Billi e la regista Federica Rosellini.. L’8 maggio 2026 il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la ventunesima edizione di Immaginaria, il festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista che porterà in sala tre giorni di narrazioni indipendenti tra l’8 e il 10 maggio. L’Associazione Culturale Visibilia APS organizza questo appuntamento fondamentale per il cinema delle donne, proponendo un palinsesto che intreccia lungometraggi, cortometraggi e documentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Immaginaria 2026: il cinema femminista torna a Roma con Federica Rosellini

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