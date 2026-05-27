In quest’occasione partiamo subito da una premessa ben precisa, ovvero che la regista Emerald Fennell non ha mai avuto intenzione di realizzare un adattamento fedele del romanzo di Emily Brontë del 1847, un vero e proprio classico che ha fatto tribolare milioni di lettori e lettrici. Lo ha dichiarato in ogni intervista, con una franchezza che l’ha in parte deresponsabilizzata, sin da quel titolo tra virgolette a far sottintendere qualcosa d’altro. Chi si appresta alla visione del suo Cime tempestose deve quindi aspettarsi sorprese, e d’altronde è forse questo l’unico modo per interessarsi a un film che, pur imperfetto anche se preso senza l’opera alla base e gli altri adattamenti come metri di paragone, acquista in tal modo almeno il senso di esistere, per quanto controverso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cime tempestose, un adattamento controverso e divisivo dall’iconico romanzo – Recensione

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Wuthering Heights Is Sexy, Weird, and Divisive | Movie Review

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